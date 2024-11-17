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新竹縣關西大德街換管 11/18起5天每日停水9小時

2024/11/17 11:31（11/18 09:47 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）台灣自來水公司今天表示，因應關西鎮大德街汰換管線工程，大德街一帶從明天起至22日止每天上午8時至下午5時階段性停水，影響約200多戶，民眾可多留意並提前儲水備用。

台灣自來水公司透過文字指出，第三區管理處竹北營運所為辦理「關西鎮大德街汰換管線工程」明天起至11月22日止每天上午8時至下午5時間停水，每天共計停水9小時，停水區域在新竹縣關西鎮大德街一帶。

為減少停水對民眾影響，台灣自來水公司人員告訴中央社記者，將以最快施工方式進行，有望在11月20日前完工，屆時即可恢復每天正常供水。

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台灣自來水公司指出，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。（編輯：戴光育）1131117

#台灣自來水公司
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