新北瑞芳里鄰整併引部分反彈 民政局將凝聚共識

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市府規劃瑞芳區有6個里被整併，引起部分里長反彈認為，整併後影響山區長者權益。民政局今天表示，戶數少的里合併，將優化服務效能及質量，預計明年送議會審議通過公告。

市府民政局今天表示，10月起依據「新北市里鄰編組調整自治條例」，啟動里鄰整編地方溝通、交流、說明會結束。里之編組或調整，應於里長任期屆滿1年前公告，預計明年送到市議會審議，明年底公告。

民政局說，面積大於0.72平方公里以上，且人口規模達1萬8000人的，將分里調整。包括林口區南勢里（3萬3000餘人）、林口區湖南里（3萬1000餘人）、淡水區崁頂里（2萬9000餘人）。

服務量能較低的行政區優先調整合併，平均服務戶數低於同級行政區的，有三重區中民里合併於大同里、大德里合併於開元里、長生里合併於光華里、雙園里合併於中央里。

瑞芳區公所表示，依據各里平均服務人數，並考量空鄰數及選舉訴訟等因素，篩選出整併猴硐里與碩仁里合併、光復里與弓橋里合併、福住里與崇文里合併、新山里與瓜山里合併、銅山里與石山里合併、濂新里與南雅里合併。

區長楊勝閔下午接受中央社記者電訪表示，並非要整併的12個里民都反彈，說明會時，也有不少里民贊成合併，主要還是希望服務不打折。

區公所說，有反彈的聲音認為，山區長者多，需里長親自服務行動不便者，若併里將使里長難以服務、稀釋長者權益，加上被整併的里，觀光人口多，應提升更多人力服務，而非減少第一線服務的里長。

瑞芳區福住里里長蘇進益接受電訪表示，偏鄉里民不似都會區由管委會服務就好，面積大、戶數少，里長一對一服務，合併後，里長事務費、基層維修與活動經費都減少，不利於里內建設。且若新北29區都整併里鄰沒話說，單獨針對三重區與瑞芳區，似乎有針對性。

瑞芳區公所說，依民政局規劃，因瑞芳人口銳減，里鄰人口多寡差異懸殊、服務比偏差大，為均衡服務量能，才會規劃整併。公所尊重正反雙方意見，並將說明會里民意見呈報市府。

民政局官員受訪表示，三重區合併的里，多數平和無反彈意見。民政局將再持續到地方溝通、凝聚共識，提出具適當及衡平的調整方案，交付議會審議。（編輯：林恕暉）1131121