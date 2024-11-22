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鹿草青年返鄉創業 以嘉義特調咖啡打開知名度

2024/11/22 16:22（11/22 16:31 更新）
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開在嘉義縣鹿草鄉行政中心旁的「幕後咖啡」是一棟2層樓的老木造建築，老闆林哲弘幾年前決定返鄉創業，店內品項豐富多元，除經典義式咖啡外，更推出多款創意特調，成功打開知名度。中央社記者蔡智明攝 113年11月22日
開在嘉義縣鹿草鄉行政中心旁的「幕後咖啡」是一棟2層樓的老木造建築，老闆林哲弘幾年前決定返鄉創業，店內品項豐富多元，除經典義式咖啡外，更推出多款創意特調，成功打開知名度。中央社記者蔡智明攝 113年11月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉縣鹿草青年林哲弘放棄高雄工作，返回故鄉整修祖父留下的老宅開起咖啡店，運用嘉義特產融入咖啡，推出多款創意特調，風味迷人打開知名度，也獲得今年縣府創業獎勵補助。

開在鹿草鄉行政中心旁的「幕後咖啡」，是一棟2層樓的老木造建築，老闆林哲弘今年30歲，興趣廣泛，擁有影像製作、烹飪、調製咖啡等多項技能，大學畢業後留在高雄擔任影像工作室幕後製作，也到咖啡店打工，累積了深厚的咖啡知識，幾年前決定返鄉創業。

回到家鄉鹿草後，林哲弘將爺爺的老屋改造成充滿文青氛圍的咖啡館，並以「幕後咖啡」為名，象徵著每杯咖啡都是一場獨特的視覺與味覺饗宴，就像電影中的每一幕都需要幕後團隊的共同努力。

幕後咖啡品項豐富多元，除了經典的義式咖啡外，更推出多款創意特調；林哲弘告訴中央社記者，他將縣內各鄉鎮市當季水果、特產融入咖啡及甜點，例如「拔辣GUAVA」特調，即是運用濃縮咖啡、芭樂原汁，搭配切塊芭樂及撒上些許梅粉，創造出鹹甜風味感。

另外，經典款「雷夢LEMON」特調，於濃縮咖啡中加入檸檬汁、自製紅茶糖、黑糖蜜及龍眼蜜等，並在表層刨滿香氣四溢的檸檬皮，創造出清爽又獨特的風味；除了咖啡，他也經常推出季節限定甜品，如運用鹿草菱角，烘焙了菱角乳酪蛋糕，大獲饕客喜愛。

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林哲弘也提供客製化的服務，顧客可以根據喜好加入喜愛的水果或酒類，打造專屬的微醺飲品，累積不少專屬粉絲。今天嘉義縣長翁章梁聞風特來拜會，林哲弘利用翁章梁老家義竹鄉特產桑葚製作出一杯「翁章特調」咖啡，讓翁章梁讚不絕口。

翁章梁表示，幕後咖啡的創業故事，充分展現了嘉義縣年輕人的創意與活力，請大家多多支持在地的青年創業，一起為嘉義縣的青創產業注入新的活力。（編輯：郭諭儒）1131122

出身嘉義縣鹿草鄉的林哲弘（圖）幾年前放棄高雄影像幕後工作，返回家鄉整修祖父留下的老宅，改造成充滿文青氛圍的咖啡館，並以「幕後咖啡」為名，象徵著每杯咖啡都是一場獨特的視、味覺饗宴，就像電影的每一幕都需要幕後團隊的共同努力。中央社記者蔡智明攝 113年11月22日
出身嘉義縣鹿草鄉的林哲弘（圖）幾年前放棄高雄影像幕後工作，返回家鄉整修祖父留下的老宅，改造成充滿文青氛圍的咖啡館，並以「幕後咖啡」為名，象徵著每杯咖啡都是一場獨特的視、味覺饗宴，就像電影的每一幕都需要幕後團隊的共同努力。中央社記者蔡智明攝 113年11月22日
嘉義縣長翁章梁（中）22日前往鹿草鄉，造訪獲得縣 府創新創業獎勵補助的咖啡店「幕後咖啡」，老闆林哲弘（右）現場以翁章梁老家義竹鄉的特產桑葚，製作出一杯「翁章特調」，讓翁章梁讚不絕口。中央社記者蔡智明攝 113年11月22日
嘉義縣長翁章梁（中）22日前往鹿草鄉，造訪獲得縣 府創新創業獎勵補助的咖啡店「幕後咖啡」，老闆林哲弘（右）現場以翁章梁老家義竹鄉的特產桑葚，製作出一杯「翁章特調」，讓翁章梁讚不絕口。中央社記者蔡智明攝 113年11月22日
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