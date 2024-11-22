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勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
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新北三重工地吊塔起重機掉落1死3傷 疑螺絲損壞

2024/11/22 18:08
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市三重第二行政中心工地今天發生吊塔掉落意外；市府說，勞檢初步判斷疑因旋轉盤螺絲損壞，造成起重機掉落。除要求立即停工，依建築法裁罰起造、監造，也移送司法偵辦。

市府說，第二行政中心辦公大樓，是透過都市計畫變更，回饋公益空間、及可建築用地方式捐建，規劃興建地下4層、地上26層鋼骨建築物，預計115年12月完工。

市府說，整體建築工程將由開發單位國巨投資公司興建、移交。今天在吊塔作業過程，吊塔斷裂造成1死3傷，除消防立即搶救，也要求施工單位立即停工。

市長侯友宜稍早前往醫院瞭解傷者急救情形，並承諾醫療費用由市府全額負擔。他說，將按照相關法令，從重追究責任並瞭解原因，並要求警方依法移送檢方。

市府勞檢處傍晚回應中央社記者詢問表示，該工地屬於建築物高度在80公尺以上建築工程，是丁類危險性工作場所，故會同勞動部職安署前往檢查。初步判斷疑似因旋轉盤螺絲損壞，造成起重機掉落，後續仍待進一步調查確認。

勞檢處說，已要求施工單位停工配合檢查，以避免災害擴大，因工安意外造成勞工1死3傷，涉嫌刑事責任部分，由司法機關偵辦；如事後作成不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，另將函請勞動部職安署，依職業安全衛生法處最高新台幣30萬元罰鍰。

勞工局說，將主動對勞工及家屬提供職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。

侯友宜說，「有疏忽不但從重追究責任，也會負起責任。」對此，三重警察分局表示，檢察官傍晚已前往相驗死者遺體，對於工人死傷涉及刑事責任，將依照檢方指示移送偵辦。

工務局施工科告訴中央社記者，現場發現施工單位未做妥安全防護措施，將依違反建築法第63條規定，一併裁罰施工單位的承造商及監造人，新台幣1萬8000元至9萬元。（編輯：張銘坤）1131122

侯友宜
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