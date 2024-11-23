南投全縣運動會登場 36項賽事1.2萬選手隊職員參加

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣全縣運動會今天開幕，4天36項競賽吸引1萬2000多名選手和隊職員參加；縣府同時在縣立體育場舉辦優質米食暨農特產品饗宴，邀各鄉鎮市農會家政班提供特色美食與農特產。

第72屆全縣運動會23日至26日舉行，36項競賽在縣內27處場地進行，4天賽事共有1萬2000多名選手和隊職員參加，上午在縣立體育場開幕，13鄉鎮市及縣府團隊依序進場，場面隆重，南投縣長許淑華等人出席，並表揚全民運動會、世界中學生運動會等奪牌教練與選手。

許淑華致詞說，南投縣代表隊在今年全國中等學校運動會拿下31金13銀31銅，是6都之外第1名，全民運動會再奪6金9銀12銅，世界中學生運動會跆拳道、角力項目也獲金牌，空手道項目拿下銅牌，因此，開幕典禮特別表揚為南投爭光選手與教練，與縣民共享榮耀。

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許淑華表示，縣府致力扎根基層體育，提升體育獎助學金、培養運動人才，並成功舉辦多場大型賽事，如國際自由車環台公路大賽、全國身心障礙國民運動會、日月潭國際萬人泳渡等，11月30日還有環法自行車挑戰賽日月潭站，展現南投作為運動與觀光城市實力。

公務人員及教職員競賽揭開賽事序幕，田徑賽事則於24日及25日登場，24日適性體育競賽活動則有田徑、游泳、桌球、特奧滾球、趣味競賽等，主辦單位南投縣政府教育處表示，這屆縣運總錦標命名「征峰」，期待每名選手獨占鰲頭、贏得榮耀，展現榮光。（編輯：郭諭儒）1131123