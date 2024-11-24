新北石碇保育食蛇龜、柴棺龜 年巡護64趟次

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市石碇區永安社區推動瀕危保育的食蛇龜、柴棺龜，營造良好棲地。政治大學USR團隊今天表示，農民在棲地巡護1年64趟次，曾多次發現以往野放的龜在社區出沒，顯示保育良好。

政大大學社會責任（USR）辦公室發布新聞表示，呼應「昆明－蒙特婁全球生物多樣性綱要GBF」，今年接受林業保育署宜蘭分署委託，推動「食蛇龜及柴棺龜生態給付示範計畫」，提供專業技術指導及諮詢。

石碇永安社區發展協會表示，柴棺龜被列為台灣一級保育類物種、食蛇龜是台灣獨特的陸棲性淡水龜，永安里鄰近翡翠水庫保護區，範圍包括南岸、北岸。

農友22日在永安國小分享心得，並實地走訪田區與棲地。食蛇龜常在淺山森林、丘陵出沒，生活在林地落葉堆，農友張宏圩則在塗潭茶園設保育區。

農友顏昌海在石碇水底寮保育食蛇龜，他在茶園保留草不移除，暢通生物通道，在耕地以外的草，不低於小腿肚高。

宜蘭分署說，今年共20名在地農友申請，居民組成巡守隊，在熱點不定時巡視，半年內巡護至少64趟，也發現早期野放到周邊保護區的柴棺龜，移動到社區生活範圍。

宜蘭分署表示，試辦計畫是政府引導居民化身為第一線保育守護者。「友善農地給付」獎勵為，不使用除草劑、刀片型機械割草機、毒鼠藥、毒餌與非友善防治網，且無獵捕器具等條件。

農地營造及巡護監測給付獎勵為，營造適當的棲地環境，落葉覆蓋、生態池、生態溝、維持水路暢通，並成立巡守隊維護生態環境。（編輯：方沛清）1131124