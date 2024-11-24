新竹家扶園遊會 逾百愛心攤位招待600弱勢家庭

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）新竹家扶中心今天在新竹縣府前廣場舉辦「2024年冬暖慈幼園遊會」，計有70個企業及團體，設置110個愛心攤位義賣，邀請600戶弱勢家庭孩童齊聚品嚐小吃、玩遊戲，共度溫馨午後。

新竹家扶中心主任沈俊賢向中央社記者表示，此次活動由企業及團體贊助設攤，提供免費園遊券招待600戶弱勢家庭到場吃喝玩樂。

沈俊賢指出，活動除招待弱勢家庭同樂，也邀民眾到場逛園遊會，攤位所得將全數捐給新竹家扶中心，持續照顧需要幫助的弱勢家庭。

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此次活動也表揚5個自立自強家庭，沈俊賢說，包括竹東鎮雷靜茹、芎林鄉唐麗鳳、湖口鄉李熙、關西鎮阮氏紗及竹市香山區藍佩佩；以及參與扶幼服務的志工蔡萃嫻、魏鴻文、徐以珊與鄭曉玉也獲表揚，感謝他們用行動實踐無私大愛。

新竹縣政府社會處透過文字表示，新竹家扶中心及眾多企業團體長期支持，此次活動提供弱勢家庭享受歡樂時光，也傳遞社會溫暖，縣府將持續整合各方資源，為弱勢提供更多元服務方案。（編輯：陳仁華）1131124