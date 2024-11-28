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既存違建風災後修繕 北市：不得增加高度面積

2024/11/28 11:48
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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市建管處今天表示，近期颱風襲台造成民宅鐵皮屋頂掉落，若是民國83年底前的既存違建需修繕，不能增加高度、面積，若修繕超出規定範圍，將查報拆除。

根據北市建築管理工程處統計至今年10月底，全市列管既存違建約5萬處。

北市建管處發布新聞稿指出，颱風山陀兒及康芮接連來襲，造成廣告招牌、建物鐵皮屋頂掉落；既存違建所有權人有維護管理的責任，應及時修繕，確保公共安全。

新聞稿指出，依台北市違章建築處理規則，民國83年12月31日前完工的既存違建，若需修繕，應維持原有規模，不能增加高度、面積，修繕材料限用非永久性建材，基礎、樑柱、承重牆壁等結構修繕，每項皆不得超過一半。

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建管處表示，若修繕超出規定範圍，違建已有傾頹、朽壞之虞，經認定有危害公共安全、山坡地水土保持、妨礙公共交通衛生、市容觀瞻或都市更新，將依法查報拆除。

建管處指出，雖然北市既存違建目前列入分類分期暫緩拆除，但基於公共安全考量，所有權人仍應善盡管理責任，及時進行合法範圍內的修繕或拆除，以免因延誤造成公共危險，不僅可能面臨拆除命運，恐怕還須承擔相關法律責任。（編輯：蕭博文）1131128

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