劍湖山跨年煙火888秒 400架無人機與千米環繞花火

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）劍湖山世界於12月7日至12月30日推出21天的限定花火活動，為跨年活動暖身；重頭戲12月31日888秒摩天輪跨年煙火秀，400架無人機與千米環繞式「滿山花火」帶來視覺震撼。

劍湖山今天公布2025年跨年煙火模擬畫面，劍湖山世界董事長尤義賢和雲林縣長張麗善邀請大家一起來同樂，迎接新的一年。

尤義賢表示，劍湖山摩天輪跨年煙火秀將邁入第18屆，今年搶先在「幸福廣場」12月7日至12月21日，以及12月25日至12月30日，推出21天的限定花火活動，為跨年活動預熱，點亮冬日夜空。

尤義賢說，12月31日則是大家引頸期盼的「摩天輪跨年煙火秀」，將由400台無人機與千米環繞式「滿山花火」視覺震撼，打造888秒跨年大秀，帶領民眾從2024到2025的跨年時刻一起超越快樂。

除了跨年煙火外，迎接2025劍湖山世界跨年晚會12月31日晚上6時30分開始，藝人們接力演出，以及歌手家家陪伴大家倒數。

張麗善指出，近年來古坑觀光亮點提升，更是在草嶺、石壁地區設立療癒基地，跨年不妨到雲林觀光，賞當地美景、吃美食。（編輯：李淑華）1131128