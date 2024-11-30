基隆某國中網球教練疑言語霸凌學生 校方展開調查

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（中央社記者沈如峰基隆30日電）基隆市某國中專任網球教練遭家長指控私下兼課收取訓練費，並對校外學生言語霸凌。市府教育處今天表示，學校已針對教練違法兼職懲處記過，另疑似霸凌部分也將依規定調查。

教育處發布新聞稿指出，近日媒體報導，某國中專任網球教練疑似言語霸凌學生。經查，校方當時獲家長投書後，於10月7日召開專任運動教練評審委員會審議，決議受理並成立調查小組，進行訪談與事證蒐集。

教育處表示，經了解，這名專任網球教練於任教期間違法校外兼職，校方已於10月15日就教練違法兼職部分，懲處記過一次，並報市府備查。

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校方指出，這名教練違法兼職，疑似對校外學生不當管教及言語霸凌，將依「校園霸凌防制準則」，組成校園霸凌防制委員會，進行跨校調查。

教育處代理處長徐嬿立指出，此案已要求教練所屬學校進行跨校調查，如查證屬實，將依「專任運動教練輔導及管理辦法」、「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」，提教練評審委員會議處，並研議聘任事宜，以維護學生安全受教權益。（編輯：張銘坤）1131130