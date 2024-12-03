雲林議員陳芳盈車禍重傷已脫離險境 復健路恐漫長

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣無黨籍議員陳芳盈11月25日與助理跑行程，遭逆向轎車撞擊，陳芳盈和助理送醫；陳芳盈臉書今天表示，已脫離危險，但左眼仍近全盲，恐須長期復健，並進行顏面重整手術。

陳芳盈11月25日晚間與助理雙載跑行程，經過斗六市中興路，對向24歲蕭姓男子所駕駛的轎車不知何故逆向，迎面撞擊陳芳盈的機車，導致陳芳盈和助理2人送醫。

陳芳盈團隊今天透過陳芳盈個人臉書（Facebook）向大眾說明，陳芳盈已經脫離險境，感謝大家的關心和集氣祈福。

陳芳盈除了顱內出血和嚴重腦震盪外，左眼仍近全盲，恐須長期醫療復健。而左額、左眼眶因骨裂移位，等左眼及顱內傷勢復原，還需開刀做顏面重整手術。

陳芳盈感謝台大醫療團隊的緊急搶救，讓她從這起遭受重創的車禍中，能將身體的傷害控制在最小的範圍，雖然未來還有很長的復健過程，相信只要完全配合台大醫療團隊的復健計劃，她有信心能夠恢復最好的體能狀態，繼續努力為雲林鄉親服務。

同時，陳芳盈也衷心感謝所有關心她、愛護她的好朋友們，她說，她的身體也許無法恢復到車禍前的完整狀態，但她會更堅強地面對未來的人生，更努力地為需要她的鄉親服務。

最後，陳芳盈也希望大家幫她的助理祈福，助理的大腿有15公分的撕裂傷，雖然緊急動手術，但目前還需要很多的復健治療，希望大家一起為助理集氣。（編輯：李淑華）1131203