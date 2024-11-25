遭逆向車撞擊 雲林縣議員陳芳盈住院治療

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣無黨籍議員陳芳盈昨晚與助理共乘機車跑行程，遭逆向轎車迎面撞擊，陳芳盈和助理雙雙送醫；陳芳盈前老闆、國民黨立委羅智強在網路上為她發起集氣，願她早日康復。

雲林縣斗六警分局表示，昨天晚間9時許接獲民眾報案指稱，斗六市中興路發生機車和轎車的車禍，到現場才知道受傷者是陳芳盈。雙方經酒測值為零，確切事故原因待釐清。

經調查，陳芳盈與助理騎車雙載，2人皆有戴安全帽，晚間9時許騎車經過斗六市中興路，對向24歲蕭姓男子所駕駛的轎車不知何故逆向，迎面撞擊陳芳盈的機車，導致陳芳盈和助理2人送醫。

雲林縣長張麗善表示，陳芳盈昨晚才抱怨因為跑行程而無法一起看世界12強棒球賽，沒想到今天早上就接到其車禍住院的消息；由於陳芳盈的眼睛傷勢較為嚴重，在羅智強和無黨籍立委高金素梅的協助下，今晚已轉院到台北台大醫院治療。

羅智強在個人臉書粉專透露，陳芳盈助理大腿有長達15公分的撕裂傷，已送醫且完成手術。而陳芳盈的傷勢較嚴重，送醫急救後雖已恢復意識，但全身多處擦挫傷且有腦震盪，直到今日都還有嘔吐症狀，仍需觀察。最糟的是，陳芳盈左眼傷勢可能損及視神經，若後續沒處理好會非常麻煩。

羅智強盼大家為陳芳盈集氣，願她早日康復。（編輯：張雅淨）1131125