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彰化9歲男童陪父路跑遭撞死 駕駛8萬元交保

2024/11/25 15:34（11/25 15:47 更新）
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一名9歲男童24日與家人在彰化二林鎮參加伯立歐公益馬拉松遭休旅車（圖）撞擊，男童頭部重創送醫不治。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年11月24日
一名9歲男童24日與家人在彰化二林鎮參加伯立歐公益馬拉松遭休旅車（圖）撞擊，男童頭部重創送醫不治。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年11月24日
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（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化縣9歲男童陪父親參加伯立歐公益馬拉松，遭休旅車撞死。彰化縣警察局芳苑分局初步調查，楊姓駕駛疑未注意前方路況釀禍，依過失致死罪嫌移送，今天下午檢方諭知8萬元交保。

伯立歐小兒麻痺協會、愛加倍庇護工場昨天主辦伯立歐公益馬拉松，警方初步調查，50歲楊姓男子駕駛休旅車從管制區旁產業道路駛入儒林路二段，由南往北行駛撞上同向9歲男童，男童送醫搶救不治。

事後楊姓男子接受媒體採訪時表示，他當時沒看到有管制，車速很慢從人群旁經過，並未看見前方有小孩，直到感覺車底有異狀，趕緊停車查看。

主辦單位說，昨天賽道有交通管制，出動百餘名交管人員，詳細情形待釐清，他們會全力配合調查。

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男童為國小足球隊成員，近期才獲得縣長盃足球賽冠軍，學校師生得知噩耗非常難過。楊姓男子經警詢後，上午依過失致人於死罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，檢方訊後下午諭令新台幣8萬元交保候傳。

彰化縣長王惠美今天下午前往殯儀館關心家屬，並致贈慰問金，她表示，在獲知此事第一時間即派員前往撫慰，且已指示社會處及相關單位全力予以協助後續相關事宜，也祈願小弟弟一路好走。（編輯：李淑華）1131125

#王惠美
#彰化地方檢察署
#彰化縣
#彰化縣警察局芳苑分局
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