彰化9歲男童參加馬拉松 遭後方車撞擊重創頭部身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）一名9歲男童今天與家人在彰化二林鎮參加伯立歐公益馬拉松，遭休旅車從後方撞擊，男童頭部重創送醫不治；主辦單位僅說有辦理保險，但對於男童是否報名、意外過程等均不回應。

伯立歐小兒麻痺協會、愛加倍庇護工場主辦伯立歐公益馬拉松清晨在二林鎮登場，一名9歲男童遭男子駕駛休旅車從後方撞上，男童當場呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往二林基督教醫院搶救；院方表示，男童頭部外傷合併耳漏、鼻漏且大量出血，到院時瞳孔擴張，經搶救1小時未恢復自發呼吸、心跳，宣告不治。

彰化縣警察局芳苑分局初步調查，案發路段二林鎮儒林路二段有交通管制，休旅車駕駛50歲楊姓男子從管制區旁產業道路駛入儒林路二段，由南往北行駛撞上同向路跑者家屬，酒測無酒精反應，確切肇因待進一步釐清；肇事駕駛為當地人，案發後供稱「不知道怎麼撞到」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主辦單位伯立歐協會透過文字說明表示，舉辦路跑11年，今天發生交通事件，深感遺憾與難過，關於事件情形待警方調查釐清，活動各項規劃有依規定辦理相關保險，也會盡全力協助家屬處理後續；彰化縣政府社會處表示，已派員關心家屬，全力協助後續事宜。

根據協會資料，為鼓勵身心障礙者走出戶外，喚起大眾關注身心障礙議題，2014年開始舉辦伯立歐公益馬拉松，為首創由身障團體主辦運動賽事，期待藉由辦理路跑活動讓更多人看見伯立歐的無限可能與需求，進而願意加入攜手打造「伯立歐家園」行列。（編輯：陳仁華）1131124