竹市2025消防月曆出爐 限量300份答題抽獎贈市民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市2025年消防形象月曆出爐，消防局表示，即日起至12月10日中午12時止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題，答對5題即可獲抽獎資格，限量300份，只抽不賣。

新竹市消防局今天發布新聞稿表示，為推廣新竹市執行各項防救災業務成果，此次以「火速119」為主題，集結體格健碩的消防及義消人員拍攝2025年消防形象月曆，深化市民防救災觀念與常識。

新聞稿中，新竹市消防局長李世恭表示，消防形象月曆呈現不同救災場景，各救災場合中的搶救器材都幫助消防員完成任務、守護生命安全。

有關獲得月曆方式，竹市消防局表示，此次舉辦消防月曆防災有獎徵答活動，即日起至12月10日中午12時截止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題（ https://forms.gle/wvPmmpL9wnyvTmiW7），答對5題即可獲抽獎資格。

消防局指出，屆時將從完成防災有獎徵答的市民中抽出300名（限定新竹市民），每人贈送1份月曆，只抽不賣，獲獎名單訂於12月13日在竹市消防局官網及臉書（Facebook）粉絲專頁公布，民眾領取期限至12月27日下午5時止。（編輯：李錫璋）1131203