小野貓躲引擎蓋 台中警用肉泥救援車主見萌樣收養

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市豐原區林姓女子日前發現小客車的引擎蓋傳出貓叫聲，打開後未發現貓咪蹤影，警方拿出肉泥引誘，一隻小野貓被香氣吸引緩緩爬出。林女見貓咪萌樣，直接收編讓牠不再流浪。

天氣漸冷，駕駛人啟動汽車前，應先留意是否有「嬌客」寄宿車內。豐原警分局翁子派出所今天發布文字稿表示，日前接獲報案，一輛停放在路旁的小客車傳出貓叫聲，疑似有貓咪受困，員警通知車主前往現場查看。

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林姓車主與員警到場後，打開引擎蓋，雖不斷有貓叫聲傳出，但遍尋不著貓咪蹤影，眾人一籌莫展時，其中1名員警突發奇想，翁子派出所正好有飼養所貓「伍丼么」，員警拿來貓咪愛吃的零食肉泥，試圖引誘喵星人，不久後一隻幼貓循著肉泥香氣，緩緩從引擎室中爬出。

林姓車主見到脫困幼貓楚楚可憐的萌樣，內心不捨油然而生，她將貓咪帶往動物醫院檢查並掃描晶片，確認無飼主後，將其收編認養，為牠提供一個溫暖的家，讓小貓咪結束流浪生活。（編輯：李淑華）1131204