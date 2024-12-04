運動中心掛中國羽球選手看板挨批 北市：合法規

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（中央社記者劉建邦台北4日電）議員指出，台北市中山運動中心內掛有中國羽球選手看板，以直條掛幅宣傳，且是從前市府懸掛至今。北市體育局今天表示，運動中心合法規與品牌商合作，如其他運動中心一樣。

民進黨台北市議員陳怡君以質詢資料指出，有民眾發現中山運動中心內竟掛中國羽球選手看板，連名帶姓的以直條掛幅大肆宣傳，且竟是從前市長柯文哲時期懸掛至今，認為北市府在拍中國馬屁。

陳怡君說，中山運動中心羽球場看板不僅未見任何台灣選手，全是中國選手的照片，經查證台北市數間運動中心都被救國團承包，從前市長柯文哲就延續至今，代表宣中國選手的看板已懸掛多年，而市長蔣萬安上任後卻不敢吭聲或改變。

她表示，蔣萬安稱支持台灣運動，但根本是說一套做一套，如先前曾拋出要在台北市命名麟洋路，結果現在看起來沒下文，要求北市府應通盤檢討運動中心內掛中國選手照片且要立即改善。

台北市體育局回應，體育核心為打破國界、政治限制，不該以無限上綱及狹隘政治意識形態自我貶低。

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體育局表示，中山運動中心於2012年與國際體育品牌合作，把牆面提供品牌商設旗下運動員照片，又如其他運動中心與其他品牌商合作，有貼掛台灣羽球選手及國際選手等照片，此為合法合規的正常商業合作模式。

體育局指出，國內外知名體育品牌也會透過贊助等形式在各體育場館、重大活動，使用日本職棒球星、美國職籃球星照片宣傳，用意是要傳遞各國知名運動選手努力不懈、勇於挑戰更高表現的精神，此為體育的崇高追求，希望外界勿用政治眼光侷限台灣體育發展視野。（編輯：張銘坤）1131204