本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
首頁 / 地方

屏縣府「今天好屏友」LINE上線 貼圖限時免費下載

2024/12/4 12:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣政府與LINE台灣攜手共創專屬屏東「LINE數位創生計畫」，推出「今天好屏友」官方帳號，為推廣在地觀光，同時彙集屏東私房吃喝玩樂指南，還有專屬貼圖限時免費下載。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「今天好屏友」ID為 pingfriends，官方帳號不但提供帳號好友第一手屏東消息，還結合生動的LINE VOOM短影音及LINE TODAY文章推薦屏東在地旅遊資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，透過旅遊行程配對測驗，了解旅客需求，進而推薦屏東在地特色店家等活動資訊。為幫助當地業者數位轉型，LINE台灣也將輔導中小店家業者，讓在地店家取得更多宣傳資源與曝光機會，創造商機。

縣府指出，「今天好屏友」已於昨天上線，與網路人氣貼圖創作者「就是醬子，喵!」合作，以屏東特色農漁物產、在地小吃、知名地標地景為靈感設計，期間限定上架屏東縣專屬貼圖，時間自昨天起至明年1月2日止共30天可免費下載，下載後可使用180天，歡迎民眾下載使用。（編輯：李淑華）1131204

#LINE
#台灣
#屏東縣
#屏東縣政府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.18
更多編輯台推薦新聞：