嘉市北門車站飯店閒置15年 有望115年營運

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（中央社記者蔡智明嘉義市4日電）嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案，農業部林業及自然保育署今年9月公告招商，11月底評選出煙波公司為最優申請人，12月將進行議約，若一切順利115年正式啟用營運。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天告訴中央社記者，北門車站飯店修建營運案，計有2家合格申請人，11月27日甄審委員會綜合評選結果，煙波國際觀光股份公司為最優申請人。

周恆凱說，甄審結果公告於「財政部促進民間參與公共建設資訊網」、林鐵及文資處「官方網站」，預計這個月與最優申請人進行議約程序、114年1月完成簽約，修建期1年，115年正式啟用營運。

周恆凱強調，若議約過程順利，閒置15年的北門車站飯店可望在115年營運。

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林鐵及文資處指出，民國95年宏都阿里山公司執行阿里山鐵路三合一促參案，99年因天災復建衍生履約爭議而解約進行訴訟，林務局（現林保署）與宏都阿里山公司於110年7月29日達成和解，以7.58億元有償移轉建物（北門車站飯店），於同年12月20日完成建物移轉登記，111年1月5日完成現場點交。

北門車站為旅館及車站複合多目標利用建物，北門車站飯店（原名麗星大飯店）主體為地下1層、地上7層的鋼筋混凝土構造建築物，客房135間，營運範圍的樓地板面積約2萬335平方公尺。（編輯：謝雅竹）1131204