金門遊客漸增 議員關注微電車衍生交通問題

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（中央社記者吳玟嶸金門4日電）金門遊客人數漸增，衍生騎乘微電車違反交通規則情形，民進黨縣議員蔡其雍說，微電車應完成領、掛牌，要求警察局稽查業者是否依法掛牌及投保強制險，並加強取締違法騎乘情形。

金門縣議會第8屆第4次定期會今天進行警察局業務報告，蔡其雍、國民黨議員王秀玉、無黨籍議員董森堡等，均關切遊客騎乘租賃「微型電動二輪車」有無不戴安全帽、占用人行道、騎乘至禁止通行路段等情形。

金門縣警察局長陳錦文表示，11月多次與大型租車公司、旅行社等宣導微電車騎乘規定，也在小三通交通船、水頭碼頭播放宣導影片，並透過金門縣觀光處微信公眾號，以自媒體方式宣導。金門縣警察局交通警察隊長賴俊宏補充，針對微電車違規，截至昨日已開罰70件，採即裁即罰制。

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蔡其雍說，警察局除宣導外，「該裁罰就要裁罰」，並應協同金門監理站，要求電動自行車租賃業者加強對租客法規宣導，並全面稽查業者是否依電動車新制，懸掛車牌及投保強制險，以保障鄉親及旅客交通安全和權益。

王秀玉表示，微型電動二輪車造成金門許多交通亂象，兩岸交通法規不同，建議警察局針對具體不同部份製作宣導單，結合觀光處共同宣導；董森堡表示，建議可透過租車業者建立押金制度，避免未來發生陸客離開金門後收不到罰鍰狀況。（編輯：郭諭儒）1131204