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赴中國交流訪台商 鍾東錦：汲取經驗行銷苗栗

2024/12/4 17:29（12/4 17:41 更新）
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苗栗縣長鍾東錦率團赴中國大陸6天參訪行程4日結束，3日參訪江蘇省最大的銀杏湖生態主題遊樂園區，盼增進雙方交流。圖為江蘇銀杏湖景區。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月4日
苗栗縣長鍾東錦率團赴中國大陸6天參訪行程4日結束，3日參訪江蘇省最大的銀杏湖生態主題遊樂園區，盼增進雙方交流。圖為江蘇銀杏湖景區。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月4日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣長鍾東錦率團赴中國大陸參訪行程今天結束，他表示，此行除汲取對岸成功經驗作為推動縣政參考，也將苗栗特色行銷出去，並訪問台商鼓勵回鄉投資，盼以交流互動創造雙贏。

鍾東錦透過縣府新聞稿指出，此次參訪行程涵蓋農漁、工商、工務、藝文、青創、宗教、觀光、永續能源及智慧城市等多元領域，期藉他山之石優化縣內產業技術與品質，推動苗栗建設早日脫胎換骨，與此同時，也把苗栗的好山好水和未來發展潛力，推介到中國大陸，增進雙方交流。

縣府參訪團昨天參訪江蘇省最大的銀杏湖生態主題遊樂園區，並拜會台商企業家林銘田，也到南京市進行青年創業交流。今天上午參觀南京牛首山佛頂宮，一窺宗教建築藝術並交流宗教禮俗後，結束6天5夜行程，搭機返台。

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縣府表示，銀杏湖景區是台商企業家林銘田斥資3億美元、耗時15年打造的南京新地標。林銘田是首批西進台商之一，訪團此行除了解台商在中國大陸投資經營的現況，也希望把苗栗縣具備水電豐沛、人力充足及用地取得容易等優勢，向台商招手，歡迎到苗栗投資設廠。

縣府說，上午參訪的佛頂宮，座落在南京牛首山遺址公園，總建築面積約13.6萬平方公尺，是蓋在廢棄的礦坑上，地下40公尺處供奉世界唯一的釋迦牟尼佛頂骨舍利，舍利大殿金碧輝煌，宮內神佛雕像是數百工藝師精雕細琢打造而成。在寺廟經營管理方面，不僅是佛教聖地，也帶動觀光人潮，讓宗教信仰與觀光發展相得益彰，值得苗栗參考。（編輯：李錫璋）1131204

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