迎接2025 屏東辦風域曙光路跑配限定早餐

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）迎接2025年，屏東縣觀光協會與屏東縣政府舉辦風域曙光路跑活動，明年元旦在佳樂水風景區沿著海岸線迎接旭日東昇，還提供與在地社區合作的港口限定早餐，限額800名。

屏東縣政府今天舉行「2025風域曙光路跑活動」記者會，縣府交通旅遊處長黃國維會中表示，「風域半島」為2024年屏東縣政府打造的全新觀光品牌，這次的路跑以佳樂水風景區為起點，路線全長4公里，讓參與者從天色灰黑中點亮希望，奔向終點線時迎接曙光升起的感動瞬間。

縣府提及，與港口社區發展協會合作，推出港口限定曙光早餐，有茶葉紅豆饅頭及港口茶等在地食材，參加者可邊品嚐美食、邊享受迎接新年的喜悅；報名者將獲贈好禮，包含以「光」元素設計的紀念衣、LED手環、運動毛巾及發光小立燈座獎牌，呼應活動從夜光跑到曙光，更象徵著迎向未來的希望之光。

另外，活動現場設置元旦限定「2025風域曙光路跑」臨時郵局，讓到訪者能親手蓋上2025元旦限定紀念郵戳及明信片，將滿載祝福的明信片寄給親朋好友。

路跑活動元旦登場，當天清晨5時45分祈福、6時選手出發，6時38分迎接日出曙光，7時到7時30分吃早餐、欣賞舞台演出，目前受理報名，限額800名。（編輯：李淑華）1131205