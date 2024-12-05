本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅彈劾案過關難度高 看懂韓國朝野盤算與法律戰線
首頁 / 地方

北竿醫師看診受船班影響縮短1小時 衛福局擬調整方案

2024/12/5 19:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣5日電）北竿衛生所2日起因南北竿島際交通船異動，支援醫師看診時間縮短1小時，引起民眾不滿。連江縣衛生福利局指出，將會配合交通船班提出調整方案。

連江縣議會今天召開北竿衛生所醫師看診案專案報告，國民黨籍議員周瑞國指出，支援醫師從南竿至北竿看診，原訂為上午9至12時，因受南北竿島際交通船業者退出市場影響，支援醫師為趕在下午前回南竿看診，竟臨時通知縮短於北竿看診時間至上午11時。

周瑞國強調，2日收到民眾陳情後，要求衛服局盡快改善，甚至打給縣長王忠銘，要求不能因交通船異動，影響民眾就醫權益。尤其北竿護理人員不足額，加上無法留置觀察等限制，條件已比南竿差，如今再以船班時間問題限縮民眾就醫權益，難以令人接受。

連江縣衛生福利局長陳美金告訴中央社記者，支援醫師以復健科、腸胃科等專科醫師為主，上午前往北竿支援，下午則於南竿縣立醫院門診。因1日起南北竿島際交通船異動，導致醫師無適合船班銜接。

陳美金說，據她了解，至10日止應可維持原本看診時間，若確定無銜接船班，將通盤檢討北竿醫師支援制度，包括降低醫師支援頻率，或於相關公告中註明該醫師可看病時間。

陳美金強調，根據衛生福利部規定，支援醫師每次看診須滿3小時，但只要當天民眾掛號成功，皆會看診。平均每人次支援醫師看診人數為10至15人，3小時內應可消化完畢。（編輯：龍柏安）1131205

周瑞國
新台馬輪客貨爭道現亂象 連江議員籲乘客安全優先批未尊重議會 連江縣議員一度提案擱置預算審查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：