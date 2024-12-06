因應校園庶務人力缺 新北開放工友申請延後退休

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府教育局今天表示，明年將有50名學校工友退休，因應校園人力需求，鼓勵高齡者持續投入職場發揮所長，宣布即日開放工友申請延後退休；延退期間待遇、獎金及福利不變。

教育局今天發布新聞表示，因應人力資源短缺、鼓勵中高齡勞工可繼續投入職場，勞動基準法第54條於今年7月新修正並實施，允許勞資雙方可協商延後65歲的強制退休年齡。

教育局說，但中央實施精簡員額政策，各機關學校工友遇缺不補；儘管學校工友適用勞基法，但屆滿65歲仍需強制退休，無法勞資協商辦理延後退休，使學校庶務性工作人力出現缺口。

教育局表示，市府因此向中央建議應比照勞工開放讓學校得與工友協商延退，以協助學校靈活應對人力需求，維持穩定運作。

教育局告訴中央社記者，行政院日前邀各縣市研議，原則同意各縣市開放彈性辦理。今天宣布，即日起開放工友申請延退，每次核准以6個月或12個月為原則，延退期間的待遇、獎金及其他福利維持不變。

教育局說，學校工友是維護校園管理、整潔、水電維修、木工修繕、園藝修剪等重要人員。協商延退，可穩定校務運作，也給予工友更多選擇，能持續在熟悉的工作崗位發揮所長。

教育局統計，新北市學校目前共289名工友，預計明年（114年）將有50人屆齡退休。12月中旬將舉辦說明會，明確及簡化協商延退程序。即日起開放各校提出申請。（編輯：林恕暉）1131206