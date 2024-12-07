高雄輕軌十年成圓 獲113年傑出交通運輸計畫獎

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄輕軌「十年成圓」，1月通車以來累計運量突破千萬人次；近期更獲中華民國運輸學會113年度「傑出交通運輸計畫獎」。未來與路口智慧整合，透過AI數據分析提升營運效率，

中華民國運輸學會在2024年會暨學術論文國際研討會宣布「高雄環狀輕軌捷運建設-高雄輕軌十年成圓」獲選113年度「傑出交通運輸計畫獎」。

高雄市捷運局長吳嘉昌今天表示，得獎是對市府團隊努力最大肯定，也是市民共同努力成果。未來環狀輕軌號誌與路口智慧整合，將持續透過高效能管理工具與AI數據分析，提升輕軌營運效率，提供大高雄都會中心更安全舒適的大眾捷運環境。

吳嘉昌表示，高雄輕軌為全國第一條輕軌運輸建設，全線採無架空線系統，保留城市空間完整天際線，同時採「以站就樹」原地保留雨豆樹等樹木，營造美術館「龍貓隧道」及大順路「綠巨人隧道」美景，使沿線綠蔭交織，成為城市間少見綠色隧道，創造高雄美麗獨特城市移動新美學。

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依捷運局資料，高雄環狀輕軌自民國102年6月4日起動工，歷經10年建設，克服各項施工困難，今年1月1日完成全線成環通車營運，營運路段達22.1公里，服務範圍增為38站。

沿線貫穿已開發市區，連結亞洲新灣區、駁二、美術館、學校、醫院等重要節點，串連既有捷運紅橘線、高鐵、台鐵，建構完整市區大眾運輸交通網絡。統計今年10月累計運量達1031萬人次，營造優質運輸環境，創造多元加乘效益。（編輯：孫承武）1131207