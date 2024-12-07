本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台北新北金門5商圈跨海結盟 合作帶動地方經濟

2024/12/7 21:27（12/7 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北永康、新北淡水與金門後浦、沙美、烈嶼共5個商圈7日在金門縣正式締結友好商圈，金門縣建設處長黃儒新（右）、中華民國全國商圈總會總會長胡神賀（左）到場見證，未來各商圈將朝互相支援年度特色活動、合作開發聯名文創商品等方向攜手發展。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月7日
台北永康、新北淡水與金門後浦、沙美、烈嶼共5個商圈7日在金門縣正式締結友好商圈，金門縣建設處長黃儒新（右）、中華民國全國商圈總會總會長胡神賀（左）到場見證，未來各商圈將朝互相支援年度特色活動、合作開發聯名文創商品等方向攜手發展。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門縣7日電）台北永康、新北淡水與金門後浦、沙美、烈嶼5個商圈締結友好商圈，今天簽約見證人金門縣建設處長黃儒新說，盼以金門文化、軍事、傳統建築等特色，與台灣商圈整合與學習。

為了讓商圈間相互行銷並引導客源，創造更多商機，台北永康、新北淡水商圈與金門後浦、沙美、烈嶼商圈今天簽約締結友好商圈，朝向互相支援年度特色活動、合作開發聯名文創商品、推出「友好商圈旅遊護照」以紀念品與折扣優惠吸引旅客等方案，推動相關計畫。

黃儒新表示，縣府支持商圈間合作，樂見以跨域合作方式帶動更多消費動能，讓各地小型商圈店家都能受惠，進而帶動區域經濟繁榮。

黃儒新說，縣府近年協助地方產業行銷、提升品質，也透過修復及活化傳統建築，讓願意承租的商家能夠在較特別的場域開店；未來希望能以金門自己的文化、軍事、傳統建築等特色，與台灣商圈整合與學習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金門後浦商圈理事長陳鑫正表示，友好合作締結不僅是城市間經濟聯盟，更能共創文化價值，期待透過合作，讓更多人了解台北東門永康、新北淡水、金門後浦、沙美與烈嶼各自商圈的特色與魅力，推廣彼此的文化與故事。

簽約儀式由台北永康商圈理事長劉鴻翔、新北市淡水商圈理事長盧育佑與金門後浦商圈理事長陳鑫正、沙美商圈理事長黃星再、烈嶼商圈理事長林長征共同簽署，並由黃儒新、中華民國全國商圈總會輔導總會長胡神賀擔任見證人。（編輯：郭諭儒）1131207

#金門縣
#黃儒新
黃儒新
外來種破壞金門生態 議員：縣府工程應納專業意見鼓勵維護傳統建築金門投入逾10億 表彰融入現代生活
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.108
更多編輯台推薦新聞：