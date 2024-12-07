台北新北金門5商圈跨海結盟 合作帶動地方經濟

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（中央社記者吳玟嶸金門縣7日電）台北永康、新北淡水與金門後浦、沙美、烈嶼5個商圈締結友好商圈，今天簽約見證人金門縣建設處長黃儒新說，盼以金門文化、軍事、傳統建築等特色，與台灣商圈整合與學習。

為了讓商圈間相互行銷並引導客源，創造更多商機，台北永康、新北淡水商圈與金門後浦、沙美、烈嶼商圈今天簽約締結友好商圈，朝向互相支援年度特色活動、合作開發聯名文創商品、推出「友好商圈旅遊護照」以紀念品與折扣優惠吸引旅客等方案，推動相關計畫。

黃儒新表示，縣府支持商圈間合作，樂見以跨域合作方式帶動更多消費動能，讓各地小型商圈店家都能受惠，進而帶動區域經濟繁榮。

黃儒新說，縣府近年協助地方產業行銷、提升品質，也透過修復及活化傳統建築，讓願意承租的商家能夠在較特別的場域開店；未來希望能以金門自己的文化、軍事、傳統建築等特色，與台灣商圈整合與學習。

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金門後浦商圈理事長陳鑫正表示，友好合作締結不僅是城市間經濟聯盟，更能共創文化價值，期待透過合作，讓更多人了解台北東門永康、新北淡水、金門後浦、沙美與烈嶼各自商圈的特色與魅力，推廣彼此的文化與故事。

簽約儀式由台北永康商圈理事長劉鴻翔、新北市淡水商圈理事長盧育佑與金門後浦商圈理事長陳鑫正、沙美商圈理事長黃星再、烈嶼商圈理事長林長征共同簽署，並由黃儒新、中華民國全國商圈總會輔導總會長胡神賀擔任見證人。（編輯：郭諭儒）1131207