台中城市半程馬拉松開跑 參賽選手合捐40萬做公益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中城市半程馬拉松今天在市府前廣場開跑，吸引約2萬跑者參與，主辦單位台中市不動產開發與參賽選者共同捐出新台幣40萬元給惠明盲人基金會，支持視障者的教育與運動發展。

台中市副市長鄭照新與台中市不動產開發公會理事長林正雄等人，出席今天開跑及捐贈儀式，將40萬元捐給惠明盲人基金會，支持視障者的教育與運動發展；現場還邀請人氣流行龐克樂團「怕胖團」助陣，用熱血演出為跑者加油打氣。

林正雄表示，能為這座充滿活力的城市盡一份心力，是一份榮耀，更是一份使命。近年來，台中的不動產市場蓬勃發展，各種創新開發項目讓城市面貌煥然一新，而這些進步的背後是產業界與政府及社會各界共同努力的成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林正雄也感謝所有選手的熱情參與，以及這次賽事的贊助單位及協力單位的熱心支持，他說，因為有各界的熱情參與與資源投入，讓活動能夠持續成長。未來公會將持續回饋社會，提升城市的幸福感與宜居度。

其中豐邑機構為鼓勵社區住戶與員工運動強身，號召社區住戶與員工共265人參與賽事，並在活動攤位設置趣味十足的「補給品夾夾樂」，為現場跑者和民眾提供額外的歡樂體驗。參與者只需輕鬆操作，即可夾取自己喜愛的補給品，從上午6時到上午10時，為整場馬拉松增添許多互動與趣味。（編輯：李淑華）1131208