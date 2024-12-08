冬戀蘭陽溫泉季開幕 50團體千人踩街嗨翻礁溪

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）冬戀蘭陽溫泉季今天盛大開幕，緊接著重頭戲踩街嘉年華熱鬧登場，近50個團體動員千人，帶來各種精彩表演，搭配快節奏鼓聲，嗨翻礁溪街頭。

鳴砲儀式結束後，踩街嘉年華下午熱鬧登場，宜蘭縣長林姿妙身著一襲復古紅色澎澎裙，與礁溪鄉長張永德及宜蘭縣議員林聰池，登上以太平山蹦蹦車為意象的花車展開踩街，向來往民眾揮手致意。

現場鼓聲四起，近50個團隊以各種裝扮，帶來精彩的原住民舞蹈、爵士舞、森巴舞等，還有團體發揮創意，裝扮成遊戲「黑神話：悟空」中孫悟空、豬八戒等角色，孫悟空腳踩著觔斗雲遊行，在街頭上演一場精湛「對戰」，最後由唐僧出面，拿出緊箍咒給孫悟空戴上。

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宜蘭縣政府表示，今年主花車是以縣府大力推動的「太平山森林鐵路復駛」計畫為概念，將花車設計成太平山蹦蹦車意象，宛如懷舊步道歡樂派對，今天活動結束後，明天起14日在湯圍溝溫泉公園周邊還有「歡樂小踩街」活動，歡迎國人到場同歡。

此外，縣府表示，明天起至15日舉辦「溫泉美食旅展」，民眾只要在溫泉美食旅展專區消費，就可至服務台兌換紀念品，且消費滿新台幣1000元，還可參加抽獎，15日並在礁溪溫泉路、健康路口舉辦「溫泉音樂會」，邀請歌手輪番獻唱，歡迎民眾共襄盛舉，感受音樂魅力。（編輯：方沛清）1131208