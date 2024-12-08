2025台中十大伴手禮名單揭曉 好禮標章入圍達130家

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）「2025第16屆台中市十大伴手禮」得獎名單今天出爐，副市長鄭照新在頒獎典禮表示，除了獲獎店家，入圍「好禮標章」的130家品牌，都兼具特色與創意，市府將大力推廣。

2025台中十大伴手禮得獎名單今天揭曉，並於傍晚在市民廣場舉行頒獎典禮，主持頒獎典禮的鄭照新指出，台中市十大伴手禮今天共頒發35個獎項，包含首獎、金口碑獎、評審團大獎、特賞好禮獎及農特產精品獎，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，除了老字號傳統糕餅品牌，今年看到許多在網路上聲量非常高的甜點店來參賽。

鄭照新表示，後續市府各局處在舉辦活動、接待國內外長官貴賓時，也會優先採買選購十大伴手禮、好禮標章的優質商品，將台中吃、喝、用好產品介紹給全世界。

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台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，這屆首獎食品組有8家得獎；非食品文創類2家獲獎。競爭激烈的金口碑獎，最後得獎的6家分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、陳允寶泉、旅禾烘焙、實心蛋捲、歐客佬精品咖啡。

黃于珊指出，十大伴手禮票選活動連續2天在市民廣場舉辦，吸引上萬人次民眾參觀消費，盛況宛如年貨大街，為業者帶來大量曝光及實際銷售額，且參與票選活動全程免費，獲獎後也能獲得大量市府行銷機會，許多店家受惠後「好康逗相報」，因此近年參賽家數屢創新高。（編輯：陳仁華）1131208