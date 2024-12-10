台南文化局人事異動 文資處長林喬彬接任主秘

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市文化局主任秘書黃宏文將升任文化部藝術發展司副司長，文化局規劃由台南市文化資產管理處長林喬彬接任主秘，並暫代文資處長，持續推動明年「台灣府城建城300年」活動。

台南市政府文化局今天證實這項人事異動，文化局人員指出，林喬彬長期耕耘台南市文化資產及文化建設領域，曾先後在台南縣政府及升格後的台南市政府擔任文化局文化建設科長共約10年，並具建築工程專業背景，表現受各界肯定，接任文化局主任秘書職務，將有助文化局業務推展。

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文化局指出，2025「府城建城300年」系列活動正進行規劃，林喬彬對整體內容相當了解，由林喬彬暫代文資處長職務，預計對橫向整合文化局資源有幫助，使活動籌劃相關業務推動更順利。

文化局指出，將升任文化部藝術發展司副司長的黃宏文曾任台南市文化局專門委員、國立台灣史前文化博物館南科館管理中心主任、國立台灣工藝研究發展中心簡任研究員等職務，於不同文化場館歷練多元，工作表現備受肯定。（編輯：謝雅竹）1131210