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議員指三芝區公園維護預算減少 公所：整體有增加

2024/12/11 13:01
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北11日電）民進黨新北市議員鄭宇恩質疑三芝區公園髒亂破損，原本不多的維護預算，公所還自刪明年預算，根本是自廢武功；區長賴小萍表示，公園環境改善中，整體預算是增加的。

鄭宇恩表示，新北市議會正進行新北市政府114年總預算案審查，總預算連年遞增，今年就突破新台幣2000億元，歲出規模達2124.85億元，114年再創新高，達到2231.13億元。三芝區公園髒亂破損，原本不多的維護預算，公所還自刪明年預算20萬元。

鄭宇恩表示，她常接獲民眾陳情是公園髒亂破損，但她每每建議公所要改善遊戲場或公園，公所總是消極敷衍，屢稱經費不足支應，如今卻自刪預算，在預算編列上自廢武功，她質疑公所是故意與民意唱反調。

三芝區長賴小萍向中央社記者表示，區公所編列114年度預算，整體增列了369萬元。但公園維護預算確實是較113年編列的1274萬餘元，減列了20萬元。

她表示，但這是因公所提出了競爭型預算，爭取了海灣公園整建費用共450萬元，因此才會刪減原列預算中有關海灣公園維護預算共20萬元，整體上，公園維護相關預算仍是增加。

她表示，議員所指兒二公園地墊因樹木竄根不平問題，已申請進行樹木移走後再進行改善，至於兒三公園屢遭民眾反映髒亂、地滑等問題，公所也正積極改善中。（編輯：李錫璋）1131211

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