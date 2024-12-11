花蓮、日本扶輪社跨海傳愛 贈門諾心臟超音波儀

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）門諾醫院今天受贈價值190萬元彩色心臟超音波掃描儀，來自花蓮與日本下關北扶輪社的愛心，門諾醫院指會用在最需要的人身上，讓愛繼續傳遞；透過此次交流，雙方情誼將更深厚。

花蓮扶輪社邀請日本下關北扶輪社今天聯袂捐贈約新台幣190萬元的「彩色心臟超音波掃描儀」給花蓮門諾醫院，日方3年前曾實際走訪花蓮了解需求，今天由該社IM實行委員長齊藤昌昭率12名團員親身與會，更顯慎重。

齊藤昌昭先以中文「大家好」開場問安，並感謝院方舉辦盛大歡迎儀式。他表示，捐贈緣起於3年前該社50週年慶，社友們實地參訪門諾醫院，看到院方的需求，並與花蓮扶輪社討論後決定要捐贈「彩色心臟超音波掃描儀」，為在地醫療盡一份力。他相信透過此次交流大家的情誼會更深厚。

捐贈策劃人、下關北扶輪社基金委員山根康男表示，第一次申請對外國捐贈醫療儀器，因手續繁雜且時隔2年多才獲核准，讓捐贈美意拖了3年之久。

花蓮扶輪社長李忠賢表示，日本下關北扶輪社早在1978年5月12日就與花蓮扶輪社締盟為姊妹社，日方友人對捐贈事宜相當慎重，實地走訪花蓮拜訪衛生局了解在地醫療情況，最終決定捐給門諾醫院最需要的「彩色心臟超音波掃描儀」設備一台，嘉惠花蓮鄉親最高級的醫療設備。

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門諾醫院院長莊永鑣感謝眾人的善心促成良緣，他表示，門諾醫院創建76年來照顧偏鄉醫療不遺餘力，感謝台灣、日本的友人對院方的支持，收到的愛與儀器都會用到最需要的人身上，讓愛心繼續傳遞出去。

門諾醫院心臟血管內科主治醫師陳翰興現場衛教說明，冬季氣溫驟降，中風、心肌梗塞的病患也明顯增加，起因於溫度低時血管容易收縮，他提醒有心血管疾病及慢性病患者要按時服藥，並呼籲病友一定要做好保暖措施，戒除菸、酒等危害因子，如果發現身體有異狀，應盡快就醫避免憾事發生。（編輯：謝雅竹）1131211