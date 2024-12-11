淡水古蹟博物館攜手北海岸小農 海關碼頭變市集

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（中央社記者趙敏雅新北11日電）淡水古蹟博物館「光映淡水」活動14日開跑，「小農市集音樂會」將在淡水海關碼頭登場，不僅有歌手演出，也號召淡水、三芝、石門、金山等北海岸青農一起為古蹟帶來新鮮感。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿指出，「2024光映淡水—無垠之光」將於14、15日下午1時至晚間7時在淡水海關碼頭舉辦「小農市集音樂會」，首次邀請北海岸青農及社造團體齊聚。

淡水古蹟博物館表示，參與單位將有淡水的牛埔有機農場、原豐休閒農場、淡水香草街屋及新北市淡水休閒農業協會，三芝的豪米好菜及新北市三芝區三和社區發展協會，石門的珍茶室與金山的遠足生態農場等。

除了青農參與，淡水古蹟博物館指出，現場還有歌手張仁與、王品渝、王喬尹、麻琴、舒國銘、林奕碩及蘇文劭等演出。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，日前北海岸受風災影響大，因此特別在今年「光映淡水」活動與新北市淡水休閒農業協會合作，邀請淡水、三芝、石門、金山等地返鄉青農與深耕在地多年的社造團體共同參與，為活動注入新活力，也希望透過串聯，讓更多人關注、支持地方產業與文化發展，共同推動北海岸發展。

淡水古蹟博物館指出，「光映淡水─無垠之光」除了音樂會，還包含展期到明年2月16日的藝術裝置響尾「屁屁蛇」、光影廊道，12月21、22日有「耶誕市集音樂會」。

另外，12月28、29日有「特展體驗活動」，12月31日「閃耀新北1314跨河煙火活動－古蹟舞台」邀請阿跨面、上山、原子邦妮、甜約翰等歌手現場表演，陪民眾欣賞全國唯一跨河盛宴。（編輯：戴光育）1131211