台中和牛燒肉餐廳賣逾期肉 食安處發檢舉獎金84萬

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中頂級和牛燒肉餐廳「和牛EMPEROR」4月遭踢爆使用逾期牛肉，市府重罰並勒令停業。中市食安處今天表示，將待業者罰鍰全數繳清後，核發檢舉獎金計新台幣84萬元。

台中市食品藥物安全處今年4月接獲民眾投訴，西屯區頂級和牛燒肉餐廳「和牛EMPEROR」，業者涉銷售逾期肉品給不知情民眾，聯繫檢警調等單位稽查，共查獲逾期肉品等共14品項，並依食安法重罰業者168萬元。

食安處說明，業者坦承部分原料因未落實先進先出，以致違規逾期存放，另聲稱冷藏和牛肉到期後即分裝冷凍保存，僅作為內部員工訓練用，未販售給消費者。但食安處核對銷售明細與業者說詞不符，逾期儲存即確實違反食安法規定，現場封存問題產品。

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食安處為鼓勵民眾踴躍檢舉不法，將待業者罰鍰全數繳清後，依實收罰款50％，核發檢舉獎金計84萬元。台中地檢署偵結後，依共同詐欺取財及販賣逾有效日期食品等罪嫌，起訴日籍餐廳業者、幹部等4人。

此案封存的逾期原料業已在今年8月8日完成銷毀，原來「和牛EMPEROR」業者在8月1日辦理停業，現改由其他公司承接營運，食安處將持續不定期稽查。（編輯：郭諭儒）1131213