議員質疑常花大錢買國際IP 竹市指有助拓展觀光

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）民進黨新竹市議員鄭美娟今天說，竹市府不該多次花大錢買國際IP（智慧財產權）授權，應重點利用專屬城市形象提升認同。市府指出，國際IP結合觀光有助於吸引民眾到竹市觀光。

新竹市政府發布新聞稿表示，竹市府與知名繪本「小王子」合作，以星光璀璨的「銀河」為主題，自今天起至12月31日止在東門城至中央路護城河畔舉辦「2024新竹市星河聖誕趴」，設置12星座打卡點。

鄭美娟告訴中央社記者，竹市府曾多次花錢買國際IP辦活動，不需承擔品牌風險，只要度過一次性活動考驗就可交差，相當不負責任，凸顯民眾黨帶領的新竹市府沒有實力。

她指出，竹市府應重點利用專屬城市的形象IP，讓行銷活動能吸引外界注意，又能深植在地特色，提升市民認同感及城市品牌長期價值。

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對此，新竹市城市行銷處透過文字表示，過去多場活動以知名卡通角色為主題，吸引大批民眾到訪。這次活動與「小王子」合作是由廠商採加值回饋方式增添活動亮點與耶誕氛圍，竹市府並未花錢購買國際IP授權。

城銷處指出，先前透過不同的國際IP結合竹市觀光資源並與在地商家聯合行銷，擴大觸及受眾，有助於吸引各地民眾到竹市參與活動，竹市吉祥物喜鵲也不時現身於各類大型活動，提升市民認同感。（編輯：戴光育）1131213