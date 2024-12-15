境外污染南下致高雄空品差 市府啟動應變措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄受境外空污影響，空氣品質逐漸轉差，高雄市環保局今天上午資料顯示，空品測站在小港、林園區亮紅燈，其餘地區亮橘燈。環保局啟動應變措施並預估午後空品逐漸改善。

據高雄市政府環保局上午10時公布各測站空氣品質指標（AQI）資料，小港區鳳陽國小、大林蒲測站及林園區林園測站指標值均超過150，為「對所有族群不健康」的紅色警示，其他測站數值在101至150區間，顯示「對敏感族群不健康」的橘色提醒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局表示，14日依環境部預報，通知台電、中油等工廠實施應變作為，降低污染排放，另啟動應變措施，包含派員進廠稽查大型工廠，檢視製程及防制設備操作情形，及利用固定污染源空氣污染物連續自動監測設施（CEMS）掌握固定污染源煙囪排放狀況，並查核營建工地內外防制措施、監控港區業者裝卸作業以減少粒狀污染物逸散，及柴油車行經熱區實施目測判煙。

環保局指出，境外污染持續影響，污染物濃度較高，目前上風處濃度已逐漸下降，預估午後空品逐漸改善，提醒市民外出注意空品，做好個人防護，可多使用大眾運輸工具。（編輯：李淑華）1131215