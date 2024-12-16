屏東王船文化館12/27開幕 香包御守限量發售

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）迎接屏東縣王船文化館啟用，縣府開發東港在地特色文創商品，有限量發售開館紀念香包御守、「福汽彈珠汽水」等，12月27開幕日販售，體驗信仰文化也把好運帶回家。

屏東縣政府今天表示，為歡慶王船館開幕，首波推出滿載祝福系列文創品，巧思設計「溫的信仰」香包御守，內含打造王船時所保留珍貴木料，帶著一股幽幽木香，並經東港東隆宮溫王爺香爐過爐，承載王船工藝深厚文化意涵，象徵平安與庇佑，結合信仰與祝福匠心之作，採限量發售，每個售價新台幣350元，值得收藏。

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文化處表示，「福汽彈珠汽水」攜手歷史悠久榮泉汽水工廠，採用王船館限定包裝，在與親友相聚時高呼一聲「福氣啦」傳遞滿滿祝福，每瓶35元；另外，與大頭叔叔聯名推出「滿載報喜爆米花」，結合東港在地產業，開發專屬櫻花蝦、鮪魚鬆2種口味，金黃焦糖爆米花與在地特產完美融合，多層次甜鹹好滋味，售價299元，輕巧瓶裝輕鬆帶著走。

文化處提及，王船文化館為全台首座以王爺信仰與王船文化為主題展示空間，讓民眾透過沉浸式體驗，近距離認識王船、王爺文化歷史脈絡與技藝傳承，更希望藉由創意轉繹，開創屬在地特有文創產業。有關開館資訊可至Instagram搜尋「kingboat.pt」，或查詢「屏東縣王船文化館」粉絲專頁（Facebook）。（編輯：孫承武）1131216