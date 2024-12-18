高雄好玩卡3日券上架 送限量龍虎塔對杯

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市觀光局推出「高雄好玩卡」3日券，正式上架販售。觀光局今天表示，「高雄好玩卡」除了即買即用，可無限次搭乘捷運、輕軌等運具，還能兌換限量高雄龍虎塔對杯。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，「高雄好玩卡（Kaohsiung Fun PASS）」3日券，已正式上架販售，集結經典景點、交通與美食的高雄好玩卡，提供電子票券與實體卡2種選擇。

觀光局指出，「高雄好玩卡」即買即用，可無限次搭乘捷運、輕軌等運具及任選5個熱門景點，大幅節省交通與景點門票費用。遊客到高雄聽演唱會或參加大型活動，都可搭配使用高雄好玩卡。

觀光局長高閔琳說，「高雄好玩卡」3日券專為高雄深度旅遊設計，有包含捷運、輕軌、2次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等運具可搭乘。3日券原價新台幣2169元，特價只要1400元。憑卡還有超過50間限定優惠店家。

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觀光局表示，「高雄好玩卡」讓旅客以最便捷的方式探索高雄，能滿足旅遊各種需求，景點不需事前預約，打造隨心所欲的旅遊行程，是自由行旅客好選擇。

觀光局並指出，明年1月25日至2月16日在愛河灣還有「2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動，歡迎遊客造訪。持高雄好玩卡，還可至駁二藝術特區（高雄市鹽埕區大勇路1號）免費兌換限量「高雄龍虎塔對杯」。（編輯：謝雅竹）1131218