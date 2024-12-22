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2025台北燈節重發小提燈 紙藝家洪新富操刀設計

2024/12/22 10:42（12/22 11:11 更新）
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台北市觀光傳播局22日表示，因有7成以上民眾贊成在兼顧環保的前提下重新發送小提燈，因此2025台北燈節規劃發送10萬盞小提燈。圖為2024台北燈節燈飾。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年12月22日
台北市觀光傳播局22日表示，因有7成以上民眾贊成在兼顧環保的前提下重新發送小提燈，因此2025台北燈節規劃發送10萬盞小提燈。圖為2024台北燈節燈飾。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年12月22日
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）2025台北燈節明年2月登場，台北市觀傳局宣布，由於有超過7成民眾贊成在兼顧環保的前提下重新發送小提燈，明年台北燈節規劃發送10萬盞小提燈。

台北市議會教育委員會日前審議台北市觀光傳播局明年度總預算，國民黨議員王欣儀在會中指出，今年台北燈節延續前台北市長柯文哲任內規劃，沒有製作也沒有發送小提燈，許多民眾就向民代陳情，認為這樣沒有過節氣氛。

王欣儀說，小提燈是元宵節不可或缺的重要元素，不能廢除，建議市府以環保、實用為原則提出創新設計，並引入民間資源參與製作，甚至讓企業跟市府聯名發送也未嘗不可。

觀傳局今天表示，依據台北市研究發展考核委員會4月份所做民調，有7成以上民眾贊成在兼顧環保的前提下重新發送小提燈，因此為回應民眾期待並兼顧傳統，明年台北燈節規劃發送10萬盞小提燈。

觀傳局指出，小提燈委由紙藝家洪新富操刀，以「可重複再利用」為設計方向，市府已編列新台幣200萬元預算設計並製作5萬盞，同時洽談宮廟合作或民間贊助製作5萬盞。

觀傳局表示，2025台北燈節主題為「蛇來運轉」，明年2月2日至16日在台北西區登場，活動範圍涵蓋捷運北門站及西門站周遭、中山堂廣場、西門紅樓廣場等。

台北市政府依據i-Voting網路投票結果，自2019年起不再製作及發放元宵節小提燈。（編輯：張銘坤）1131222

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