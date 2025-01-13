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2025高雄提燈「吉伊卡哇」可愛亮相 寒假前發給學童

2025/1/13 13:51
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市2025年燈會小提燈今天於「高雄旅遊網」臉書亮相，以燈會主角「吉伊卡哇」，結合精緻紙雕工藝打造；高市國小、幼兒園及特殊學校學童，寒假前就可領到1盞小提燈。

高雄市政府日前公布邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，立刻在網路掀起話題，許多民眾期待在燈會一睹吉伊卡哇可愛模樣。

而每年最受民眾期待的小提燈今天於「高雄旅遊網」臉書（Facebook）亮相，以燈會主角「吉伊卡哇」，結合精緻紙雕提燈工藝所打造。

市府也公布高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前就可領到1盞小提燈；民眾則可在2月8、9日到高雄港16至18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

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觀光局表示，高雄燈會活動「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」，將於1月25日至2月16日於愛河灣及16至18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除有「吉伊卡哇」大型氣膜展示，周邊亦規劃遊樂園、美食市集、水上活動、親子馬戲等豐富活動。

為減少塞車及尋找車位不便，觀光局也呼籲民眾搭乘大眾公共運輸到愛河灣；有關「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」及「吉伊卡哇」小提燈發放等詳細資訊，可至高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。（編輯：陳仁華）1140113

#觀光局
#高雄市
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