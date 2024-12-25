彰化月影燈季28日點燈 發送2千個表情符號提燈

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化月影燈季28日點燈，縣府指出，今年月影燈季與手機社群、通訊軟體的Emoji表情符號合作，八卦山大佛風景區可看到各式可愛表情，點燈當天將發送2000個表情符號提燈給民眾。

彰化縣政府城市暨觀光發展處今天發布新聞稿指出，「2025彰化月影燈季」活動28日晚間將在彰化八卦山大佛前廣場舉辦點燈儀式，燈區從晚間6時開始，每隔30分鐘就有燈光秀表演。

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縣府城觀處指出，今年月影燈季特別與手機社群、通訊軟體都會用到、看到的Emoji表情符號合作，將風景區內八卦山大佛、天空步道等景點，打造歡樂可愛的Emoji樂園，各式不同表情符號將帶給大家不同氛圍。

城觀處表示，28日點燈活動當天，還將發送限量2000個Emoji表情符號小提燈給參觀民眾，不過因山上停車位有限，呼籲民眾若要開車參加月影燈季活動，可將車輛停在山下華陽停車場、南郭路停車場，再以步行方式上山。（編輯：陳仁華）1131225