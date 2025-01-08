屏東燈節4燈區1/11登場 蛇年提燈「屏小龍」首亮相

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）2025屏東燈節1月11日將華麗登場，今年除往年屏東市內萬年溪、縣民公園、勝利星村3燈區，擴大範圍在內埔鄉龍頸溪畔新增客家燈區；蛇年提燈「屏小龍」今天也首度亮相。

屏東縣政府今天舉行屏東燈節活動說明記者會，縣長周春米會中表示，屏東燈節自2022年起以縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區3大燈區為主要場域，今年擴大規模，加入有屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪，在龍頸溪畔公園設置客家燈區，成為第4大燈區；期待透過不同主題燈區，融入屏東在地文化及人文風情，讓民眾賞燈之餘，還能深度體驗屏東文化。

周春米說，今年蛇年推出小提燈「屏小龍」，以俏皮蛇蛋造型為設計靈感，屏小龍破蛋而出，展現出生動活潑形象；這款小提燈不僅吹氣就能完成組裝，背在身上相當方便外，還可在底部加入水，瞬間變成氛圍感十足的不倒翁小夜燈，雙重用法與體驗，預計將成民眾爭相收藏搶手好物。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，4大燈區分別以「溪．望」、「梅杜莎的奇幻國度」、「流星花園」及「光影綺想」為主題，超過50組藝術燈飾，展現屏東多元文化風貌與光影藝術。

傳播處指出，縣民公園燈區以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，打造16座神秘奇幻燈光世界，主燈「梅杜莎的宮殿」佇立在3層水池上，黃色圓形宮殿外圍由6隻巨蛇環繞，以宮殿周圍水景與水霧效果，營造神祕氣息，在亮燈期間每30分鐘有1場130秒燈光展演；園區內還有大型藝術燈飾作品「心田綠洲」、「魔法光陣」、「蛇王的夢境」等，帶領民眾進入梅杜莎神話世界。

萬年溪燈區範圍從建國路至仁愛路段，設置11座燈飾及光環境，以「溪．望」為主題，主燈「無限溪望」象徵萬年溪無窮無盡生命力與永續循環外，今年在縣府勞青處大樓外打造光雕投影「光彩萬年」，多種圖形變化搭配音樂，每30分鐘有1場180秒光雕秀。

勝利星村燈區以「流星花園」為主題，透過各式主題花藝燈組及光環境，融合屏東花材與植物點綴園區，將勝利星村、成功區、通海區及遺構公園打造為奇異花園；龍頸溪畔公園客家燈區，則以「光影綺想」為主題，主燈「聞香識客家」以盛開花朵呈現客家文化的美麗及繁榮，展現客家傳統與創新文化豐富性。

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傳播處說明，「屏小龍」小提燈將在1月11日晚間6時，在縣民公園燈區開幕點燈儀式現場發送；另於1月23至26日間，在屏東火車站、潮州火車站、東港轉運站、竹田火車站、枋寮火車站、水門轉運站、看海美術館、內埔及恆春的社會福利服務中心；1月31日至2月1日間在縣民公園、萬年溪、客家燈區，每天限量發放。

屏縣府交通旅遊處表示，規劃2條免費接駁路線，活動期間每天下午5時至晚間10時行駛，分別為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，每15至20分鐘1班；以及由屏東轉運站發車直達客家燈區，在內埔地區農會大樓前上下車；春節期間限定雙層巴士將經過萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區。（編輯：陳仁華）1140108

屏東縣政府推出蛇年小提燈「屏小龍」，以俏皮蛇蛋造型為設計靈感，屏小龍破蛋而出，展現出生動活潑形象。這款小提燈吹氣就能完成組裝，還可在底部加入水變成不倒翁小夜燈。中央社記者黃郁菁攝 114年1月8日

屏東縣政府8日舉行記者會，縣長周春米（中）、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭（右2）、文化處長吳明榮（左2）、交通旅遊處副處長張瑞裕（右）及客家事務處長李明宗（左）出席說明2025屏東燈節活動規劃。中央社記者黃郁菁攝 114年1月8日