太平洋公園極限運動場啟用 花縣府盼好手競技交流

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮縣太平洋公園極限運動場今天啟用，縣府表示，斥資新台幣1.24億元的場地未來將結合觀光產業，常態規劃各項賽事，希望吸引國內外好手，讓極限運動成為花蓮的驕傲。

啟用儀式由縣長徐榛蔚主持，邀請極限自行車、直排輪與滑板等極限運動員到場表演，還有包括極限自行車全國積分總冠軍高瑞駿以及國內巡迴賽冠軍蔡侑家、曾獲得直排輪世錦銀牌選手楊凱崴等人，與花蓮的極限運動選手交流。

徐榛蔚表示，太平洋極限運動場基地的周遭環境大幅改善，包括增加停車位空間，規劃移動式圍欄區隔比賽與練習場地，設置移動式觀眾席供民眾觀賽。縣府也規劃玉里鎮的極限運動公園建設，希望未來能為花蓮鄉親提供更完善和多元化的運動與休閒場所，也希望能吸引更多市民和遊客前來享受戶外活動的樂趣。

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為優化太平洋公園極限運動場域使用品質，並解決天候造成使用不便以及提升場地使用性能，縣政府向花東基金爭取經費補助並輔以預算挹注，籌措1.24億元經費辦理極限運動場改善工程，其中7400萬元施做薄膜頂棚，外觀採波浪及海豚、飛魚躍水的造型意象，相當具有特色，讓太平洋公園成為花蓮新地標。

縣府近年在南濱段興建共融遊戲場，提供兒童與家長友善的活動空間；北濱段則以活力運動為發展方向，包括沙灘排球場、直排輪練習場、兒童戲沙池、極限運動場及與公園串聯的兩潭自行車道，希望提供民眾完善多元的運動休閒場所。（編輯：謝雅竹）1131222