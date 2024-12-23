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606循環線公車載客成長 桃市府籲善用轉乘減碳

2024/12/23 15:13（12/23 15:46 更新）
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機場捷運串聯北北桃都會區，桃園市政府為方便民眾轉乘，112年7月31日起提供606大坪頂循環線公車服務，今年載客量已有20%成長；市府與公車業者23日特別準備早餐送給轉乘民眾，鼓勵大家善用大眾運輸工具，加入減碳行列。右為桃園市副市長王明鉅。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月23日
機場捷運串聯北北桃都會區，桃園市政府為方便民眾轉乘，112年7月31日起提供606大坪頂循環線公車服務，今年載客量已有20%成長；市府與公車業者23日特別準備早餐送給轉乘民眾，鼓勵大家善用大眾運輸工具，加入減碳行列。右為桃園市副市長王明鉅。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月23日
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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）機場捷運串聯北北桃都會區，桃園市政府為方便民眾轉乘，規劃606循環線公車，今年載客量已有20%成長，市府與公車業者今天特別準備早餐送給轉乘民眾，鼓勵大家加入減碳行列。

桃園市政府交通局表示，龜山大坪頂地區近年人口快速增加，交通局特別規劃606「大坪頂循環線」公車，從去年7月31日起提供服務，串聯機場捷運A7體育大學站、A8長庚醫院站，以及公西、華亞、工三工業區、樂學與樂善等地區主要公車路線。

桃園市副市長王明鉅表示，今年大坪頂環狀線公車載客量已有20%成長，10月總載客數達1萬1000餘人，機場捷運盈餘也創下新高；市府明年初從青山路到振興路將利用特殊工法打通一條新道路，期待能解決林口地區交通問題，方便地區民眾。

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桃捷公司指出，606公車由三重客運經營，每天提供32班次循環往返，近期運量已有顯著成長，113年機場捷運A7、A8站每日運量，較112年分別成長了23%與19%。由606公車與機場捷運的運量觀察可知，TPASS政策確實達到民眾節費、運量提升與節能減碳的三贏局面。

桃捷公司表示，三重客運公司特別在耶誕節前夕的今天，準備早餐提供給搭乘環線公車轉乘機場捷運的旅客，藉此加強宣傳透過多元公共運輸系統的串聯，減少私人交通工具使用，有效降低碳排放，讓生活更便利、環境更友善，共同加入減碳行列。（編輯：張雅淨）1131223

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