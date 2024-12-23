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北市爭取輝達設立海外企業總部 議員質疑土地在哪

2024/12/23 19:11
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）媒體報導輝達有意在台北設置海外總部，需3公頃土地。北市議員何孟樺今天說，市府說全力協助，但關鍵是土地在哪，請問蔣萬安「真的有3公頃的土地，可以提供輝達設廠嗎？」

針對媒體報導輝達擬在台建海外總部，北市產業發展局今天表示，已組成跨局處專案小組，積極了解設址需求，全力協助促成，並指北投士林科技園區為北市現階段重要推動發展地區，適合潛在投資人進駐設廠。

民進黨市議員何孟樺下午在臉書發文表示，北市府說全力協助，但真正的關鍵其實是3公頃的土地到底在哪裡。

何孟樺指出，輝達6月就曾說要在台灣設置大型設計中心，當時台北市長蔣萬安曾說要由副秘書長游適銘擔任專案經理人（PM），成立府級專案小組爭取；但8月索資詢問進度，市府並未提供內部研商會議的資料或資訊，就連是否開過會，有誰參與都沒辦法提供。

她說，北市府僅提供一份給輝達的資料，含地圖在內僅7頁的英文說明，內容提出潛在土地方案，其實就是北士科尚未標出的T3、T4、T12，可是這3塊地合計僅1.38公頃，顯然與輝達的需求相去甚遠。

何孟樺說，議會財建委員會上週預算審議期間，多名議員也向產發局詢問進度，但得到的答案仍是相當含糊，依舊無法提供市府內部目前為了爭取輝達設廠，做了什麼努力。

何孟樺指出，台北市副市長林奕華今天受訪也表示，一直都有和輝達總部聯繫，正在極力爭取，但對於土地問題則是避而不談。

何孟樺認為，3公頃大的土地不會憑空出現，也不會憑空消失，但為何半年過去了，市府還是說不清楚，要請問蔣萬安和林奕華，「真的有努力向輝達爭取設點嗎？而我們又真的有3公頃的土地，可以提供輝達設廠嗎？」（編輯：蕭博文）1131223

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