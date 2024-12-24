竹縣光明六路東一段、莊敬南路角地公園 蟬聯地王

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹縣114年公告土地現值評定通過指出，全縣土地現值平均調幅5.97％，其中，光明六路東一段、莊敬南路角地公園段482地號蟬聯2年為「地王」，換算1坪約新台幣99萬餘元。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣各行政區評定結果，公告土地現值漲幅最大為寶山鄉，因科學園區科技產業發展，廠商持續進駐且持續興建廠房中，園區用地範圍較大，帶動平均漲幅達10.16％。

縣府說，其次為竹北市，因公共設施完善，生活機能良好，房市交易熱絡帶動價格上漲，平均調幅7.63％，另受大型百貨及連鎖餐飲業者進駐縣政二期商圈影響，此處商圈持續發展並帶動地價成長。

縣府表示，在光明六路東一段、莊敬南路角地公園段482地號（遠百竹北店對面），公告土地現值每平方公尺30萬1319元，每坪99萬6076元，獲為「地王」。

縣府指出，此次公告土地現值評定作業，主要掌握市場變動趨勢及地價層次高低作為調整依據，針對市場交易熱絡及公告土地現值相對市場行情偏低區域進行重點調整，兼顧全縣地價區段均衡性及合理性。

新竹縣公告土地現值調整結果將於明年1月1日正式公告，並可於公告後至縣府及各地政事務所網站查詢。（編輯：林恕暉）1131224