嘉義鹿草攜手日企 推在地農產「九宮格飲食體驗」

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣鹿草鄉公所與日企台灣食研食品公司合作，把在地農產小黃瓜、玉女番茄、火龍果等搭配食研醬汁，推出「九宮格飲食體驗」，明年初將正式推出商品販售，提升農業經濟效益。

鹿草鄉長嚴珮瑜今天接受中央社記者訪問表示，為促進鹿草鄉整體產業發展與鄉政交流，昨天於鹿草馬稠後產業園區台灣食研食品公司舉辦鄉政交流會，以「勇敢躍進 一鹿向前」為主題，邀請在地餐廳業者、農友以及有興趣的民眾參與，回顧1年的成果並探討鄉政未來發展。

嚴珮瑜說，今年結合鹿草鄉在地農產與食研食品公司專業餐飲顧問服務，共同推出「九宮格飲食體驗」，包括當季的小黃瓜、玉女番茄、火龍果、玉米、南瓜都入菜。

此外，透過特別規劃設計的飲食體驗，與會者不僅能了解到各種食材透過不同料理方式呈現出來的精緻或是異國風味，更能從食研提供的顧問服務，了解到未來鹿草餐飲的多元發展與創新研發的可能性。

嚴珮瑜表示，「九宮格飲食體驗」預計明年初在中央農政單位輔助下，正式推出商品販售，以農業與工業合作發展模式，提升農業經濟效益，帶動農業轉型，增加農民收入。

台灣食研食品公司董事長那須力表示，在地採購是企業落實永續的目標，未來不論是鹿草農產原物料或是聯名開發特色料理，希望能與在地有更多的合作與發展性。（編輯：謝雅竹）1131225