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台大生醫獲捐內視鏡診療設備 提升肺癌治療效率

2024/12/25 13:52（12/25 14:26 更新）
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新竹台大分院生醫醫院竹北院區25日舉辦記者會，感謝記憶體控制晶片廠慧榮科技捐贈內視鏡診療設備給竹北院區，盼協助提升肺癌等治療效率與精準度。（新竹台大分院生醫醫院竹北院區提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年12月25日
新竹台大分院生醫醫院竹北院區25日舉辦記者會，感謝記憶體控制晶片廠慧榮科技捐贈內視鏡診療設備給竹北院區，盼協助提升肺癌等治療效率與精準度。（新竹台大分院生醫醫院竹北院區提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年12月25日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）記憶體控制晶片廠慧榮科技今天捐贈內視鏡診療設備給新竹台大生醫醫院竹北院區，總經理苟嘉章說，盼協助提升肺癌等治療效率與精準度，嘉惠更多病患。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區今天舉辦記者會，新竹台大分院院長余忠仁、慧榮科技總經理苟嘉章出席，苟嘉章會中說，慧榮科技了解高科技醫療設備對精準治療的重要性，盼此次攜手新竹台大分院共推癌症診療。

苟嘉章表示，此次捐贈「經氣管內視鏡細徑超音波系統」及「經鼻咽喉內視鏡檢查系統」，盼在設備的投入後，能減輕病人的診療負擔和檢查時的不適感，提升治療效率與精準度。

胸腔外科主任楊順貿會中說，新一代的經氣管內視鏡細徑超音波是呼吸介入診療的重要利器，能進入肺門深處進行腫瘤及淋巴切片，對於肺癌的分期提供更準確的判斷，實現精準醫療。

耳鼻喉部副主任許雅晴會中表示，電子式經鼻咽喉內視鏡能看清楚病患體內構造，並可放大至高解析度的螢幕上，搭配窄頻光波切換，偵測可能的病變。（編輯：林恕暉）1131225

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