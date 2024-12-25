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財劃法修法 議員籲金門縣府成立小組應對錢權分配

2024/12/25 21:24（12/25 21:51 更新）
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財劃法修法日前三讀通過，無黨籍金門縣議員董森堡（前）25日表示，縣府應成立專責小組預先準備，針對財劃法可能抽回的中央預算與項目進行研討，未來才有機會向中央斡旋，避免產生對金門預算重大衝擊。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月25日
財劃法修法日前三讀通過，無黨籍金門縣議員董森堡（前）25日表示，縣府應成立專責小組預先準備，針對財劃法可能抽回的中央預算與項目進行研討，未來才有機會向中央斡旋，避免產生對金門預算重大衝擊。中央社記者吳玟嶸攝 113年12月25日
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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）立法院日前通過修正財政收支劃分法，金門縣議員董森堡表示，縣府應成立專責小組，針對財劃法通過後可能被抽回的中央補助預做準備，避免對金門產生重大衝擊。

金門縣議會第8屆第4次定期會今天除進行議案二、三讀會及審議縣府提案等，無黨籍議員董森堡、吳佩雯等針對財劃法通過後金門縣府的應對，質詢縣長陳福海。

陳福海表示，財劃法修法是很嚴謹議題，目前還不確定中央與地方財政劃分的具體規劃，比如港口建設9成都是中央預算，若如媒體試算，金門增加新台幣60多億預算，但地方須自行負責港口建設，「那不太可行」；陳福海也表示，通過總比沒過好，只要計算清楚，應該是對金門有利的。

董森堡說，財劃法通過後地方預算增加，中央可能因此對抽回許多補助，比如水電、台金往返機票補助等，縣府應成立專責小組預先準備，針對財劃法可能抽回的中央預算與項目進行研討，未來才有機會向中央斡旋，避免產生對金門預算重大衝擊；針對董森堡提案，陳福海也給予肯定回覆。

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董森堡會後接受中央社記者採訪表示，地方政府都希望分到更多錢，但預算增加後事權如何分配也是重點，如金門緊急醫療後送業務，如果全由地方承擔，衛生局是否有能力協調航線、判斷機型是否符合緊急救難標準等。

董森堡說，成立專責小組後，可先統整出不同嚴重程度、可能先被抽走的中央補助，事先研擬應對方式，甚至先與中央進行協調，避免對金門有重大影響的預算被抽走時，金門無法適當對應。（編輯：陳仁華）1131225

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