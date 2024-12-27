台南藍營開記者會挺財劃法 台灣基進現身爆推擠

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市議會國民黨團今天召開記者會力挺財政收支劃分法修正案，台灣基進市議員李宗霖突然現身要求辯論，雙方爆發口角及肢體推擠，李宗霖最終被推出現場結束衝突。

國民黨團今天在台南市議會召開「支持財劃法修正案」記者會，李宗霖突然手持「挑戰書」現身要求辯論。國民黨希望李宗霖尊重黨團，李宗霖則高喊國民黨賣國，雙方爆發口角。

國民黨市議員盧崑福先是要求駐警將李宗霖抓出去，隨後起身走下台和李宗霖發生推擠，一旁其他人上前勸阻，盧崑福則一路將李宗霖推出現場，結束衝突。

盧崑福說，立法院三讀通過財劃法修正案，有什麼不好，民進黨刻意抹黑，台南、高雄、屏東等縣市更宣稱不公平；民進黨莫因總統賴清德綁樁籌碼減少，就扭曲財劃法修正案的價值及意義。

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李宗霖今天手持寫有「不當財劃賤南人，藍白聯手毀府城」戰帖，痛陳台南分配款增幅倒數第二，而且「人口比花蓮多出154萬，分配款卻只有比花蓮多出2億」並斥責在場國民黨議員「支持這樣的財劃法，愧對投給你們的（台南）人民」，要求國民黨接下戰帖，公開辯論。

被架離場後，國民黨議員許至椿留下勸阻李宗霖不要讓立法院衝突延續到地方。李宗霖則氣憤表示，財劃法對台南一點好處都沒有，國民黨議員要跟他們（國民黨中央）講，也不該支持。（編輯：孫承武）1131227